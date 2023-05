Womit die Oberschule Eibenstock zum Leuchtturm werden will

Ein Tag des Gemeinsinns soll am 16. Mai zum ersten Mal in Eibenstock und Johanngeorgenstadt stattfinden. Wie die Heinzelmännchen schwärmen Schüler und Lehrer an diesem Tag in den Orten aus.

