170.000 Euro für den Kupferhammer: Stadt Olbernhau rettet ihr Welterbe vor dem Verfall

Wer die Stadt Olbernhau besucht, sollte ihn sich nicht entgehen lassen: den Althammer in der Welterbestätte Saigerhütte. Damit er auch in Zukunft noch bestaunt werden kann, nimmt die Stadt viel Geld in die Hand. Rund 170.000 Euro werden unter Zuhilfenahme von Fördermitteln in die Anlage investiert.