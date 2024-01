25.000 Euro Schaden nach Unfall in Seiffen

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr mussten eine Person aus dem Fahrzeug befreien.

Rund 25.000 Sachschaden sind bei dem Unfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen in Seiffen auf der Oberheidelberger Straße ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch berichtet, war ein 33-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Ford gegen 8.20 Uhr in Richtung Deutschneudorfer Straße unterwegs, wobei das Fahrzeug ausgangs...