31,50 Euro für ein Kalbsschnitzel? Marienberger Gastwirt kann sich über solche Preise nur wundern

Gastronom Danny Achtruth zeigt, dass es auch anders geht. Trotz gestiegener Mehrwertsteuer bietet er in seinem Ratskeller das Schnitzel für 8,90 Euro an.

So viel vorab: Das Kalbsschnitzel schmeckt. Und auch die Beilage kann sich sehen lassen: Kartoffel-Speck-Salat und Preiselbeeren. Danny Achtruth hat auch nichts anderes erwartet. Der Inhaber des Ratskellers Marienberg gehört zu den Gastwirten, die in ihrer Küche selbst mit anpacken. Und der Preis? „8,90 Euro, wenn am Tisch gegessen wird“,...