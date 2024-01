Mehrwertsteuer in der Gaststätte geht rauf: Schnitzel kostet in Zwickau jetzt über 30 Euro

Seit Jahresbeginn ist Schluss mit 7 Prozent Umsatzsteuer auf Speisen im Wirtshaus. Das bekommen die Gäste zu spüren. In der Region wurde eine Preismauer durchbrochen.

Ende des Steuerrabatts in den Gaststätten: Seit 1. Januar gilt auf Speisen in Restaurants und Cafés statt 7 Prozent wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Das treibt die Preise weiter nach oben. Ein Hauptgericht kostete in vielen Restaurants in Südwestsachsen zuletzt schon um die 20 Euro - jetzt wird es vielerorts noch einmal deutlich...