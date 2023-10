34 Jahre danach: Olbernhau bekommt Platz der friedlichen Revolution und Wende-Denkmal

Nach knapp einjähriger Bauzeit soll Ende November die Einweihung erfolgen. Die Kirche spielt dabei eine zentrale Rolle – damals wie heute.

Rund 10.000 Menschen sind am 3. November 1989 in Olbernhau auf die Straße gegangen, um sich gegen das SED-Regime zu erheben. Es war eine der größten Demonstrationen im Wendeherbst in der Region. Die Teilnehmer waren aus allen Teilen des Ex-Kreises Marienberg gekommen. Gestartet wurde die Demo an der Kirche. Ihre Türen waren wie immer an den...