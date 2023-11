Gedenkort erinnert in Olbernhau an den Herbst 1989

Der geschaffene Gedenkort soll der Anfang der Aufarbeitung sein und dazu führen, dass die Erlebnisse von damals nicht in Vergessenheit geraten.

Mit der Enthüllung eines Gedenksteines und einer Infostele ist am Montagabend neben der Stadtkirche am Olbernhauer Markt ein Gedenkort an die friedliche Revolution im Herbst 1989 eingeweiht worden. Während drei Tafeln an der Infostele geschichtliche Informationen vermitteln, trägt der Stein die Aufschrift „Hier begannen die friedlichen...