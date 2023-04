36-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Eine 36-jährige Frau ist am Montagabend in Großrückerswalde bei einem Unfall in Großrückerswalde schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger mit seinem VW auf dem Kärrnerweg unterwegs und wollte die Straße Wüstenschlette (S 221) überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Renault-Kleinbus, der...