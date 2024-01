44-Jähriger bei tragischen Unglück in Großrückerswalde gestorben

Die Polizei geht davon aus, dass er sich bei der Verwendung von vermutlich nicht zugelassener Pyrotechnik Verletzungen zuzog, denen er erlag.

Ein tragischer Unglücksfall, bei dem ein 44-Jähriger gestorben ist, hat sich zu Jahresbeginn in Großrückerswalde ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch berichtet, fanden Angehörige am Montagnachmittag den Mann leblos in seiner Wohnung in Großrückerswalde. Ein Notarzt konnte demnach nur noch den Tod des 44-Jährigen...