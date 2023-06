Am Lochteich wird zwei Tage lang gefeiert

Am kommenden Wochenende geht das 30. Lochteichfest in Blumenau über die Bühne – die Organisatoren um Anita Pflugbeil hatten in den vergangenen Wochen viel zu tun – und hoffen jetzt vor allem auf eines.

Einmal im Jahr zieht es hunderte Menschen an den Lochteich nach Blumenau. Dieses Jahr – am 1. und 2. Juli – gibt es einen besonderen Anlass. Die Veranstalter, der Verein Pro Blumenau, die Feuerwehr und die örtliche Sportgemeinschaft, feiern das 30. Vereinsfest am Lochteich – im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache.