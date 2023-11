„Am Rande der Kriminalität“: Heidersdorfer Bürgermeister stinksauer auf Bund und Land

Bund und Freistaat hätten seine Gemeinde im Zuge des Breitbandausbaus zeitweise in die Zahlungsunfähigkeit getrieben, sagt Andreas Börner. Was ist dran an den heftigen Vorwürfen?

Andreas Börner ist einer, der sich nicht zurückhält. Läuft etwas schief, kommen von dem Heidersdorfer Bürgermeister klare Worte. Dann ist von „denen da oben“ die Rede oder von „selbst ernannten Experten“. Nun haben die „Experten“ ihm wieder Ärger beschert, wie er sagt. Sein Vorwurf: Weil Bund und Land zu spät Fördergeld... Andreas Börner ist einer, der sich nicht zurückhält. Läuft etwas schief, kommen von dem Heidersdorfer Bürgermeister klare Worte. Dann ist von „denen da oben“ die Rede oder von „selbst ernannten Experten“. Nun haben die „Experten“ ihm wieder Ärger beschert, wie er sagt. Sein Vorwurf: Weil Bund und Land zu spät Fördergeld...