Autorin stellt in Großrückerswalde ihren neuen Krimi vor

Eine Lesung und eine Ausstellung stehen in dieser Woche an. Zudem hat eine Sonderschau nur noch bis zum 18. Oktober geöffnet.

Eine Lesung und eine neue Ausstellung stehen in dieser Woche in Großrückerswalde an. Laut Jan Görner vom Sachgebiet Kultur und Tourismus der Gemeindeverwaltung stellt am 6. Oktober, 19 Uhr, Anett Steiner ihren neuen Krimi „Todestöne“ im Kultur- und Begegnungszentrum vor, in dem es um einen Mord an einer Geigerin in Aue-Bad Schlema geht.