Beleuchtete Schwibbögen in den Fenstern? In einem Ort im Erzgebirge sieht es anders aus

Mauersberg geht in der Weihnachtszeit einen ganz eigenen Weg. Unzählige Lichterecken lassen die Fenster der Häuser hell erstrahlen. Doch seit wann gibt es sie eigentlich und wer hat‘s erfunden?

Das Erzgebirge und seine Traditionen gehören untrennbar zusammen. Erst recht in der Advents- und Weihnachtszeit. Doch was gilt eigentlich als Tradition und was nicht? Sind die beleuchteten Schwibbögen in den Fenstern eine Tradition? Wenn ja, dann verstößt eine Gemeinde im Erzgebirge gegen genau dieses Brauchtum. Schwibbögen sind in jenem Ort...