Beratungsbus der Verbraucherzentrale kommt nach Marienberg: Auskunft zu Strom- und Internetverträgen

Auch zur Sammelklage gegen den Streamingdienst von Amazon wird informiert.

Die Beratungsstelle Auerbach der Verbraucherzentrale Sachsen bietet am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Marienberger Markt ein breites Informationsangebot an. Wer Fragen zu den Verträgen seiner Strom- und Telekommunikationsanbieter hat, kann sich an die Mitarbeiter am Beratungsbus wenden. Auch zu den Bereichen...