Betrüger im Erzgebirge und in Mittelsachsen erfolgreich

In zwei Fällen entsteht Schaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Zwei Senioren bemerken zudem Betrugsversuche per Telefon.

Mittelsachsen/Erzgebirge. Die Polizei hat mehrere Fälle von Betrügereien und Betrugsversuchen gemeldet. Am 11. Januar erhielt eine Frau (33) in Leisnig eine SMS, in der sie von ihrer Bank aufgefordert wurde, die Foto-Tan-Registrierung zu verlängern. Sie folgte dem Link, fotografierte den Aktivierungslink und versendete diesen. Am Mittwoch stellte sie Abbuchungen von ihrem Konto fest, Schaden: knapp 8000 Euro.

Eine Frau (43) aus Olbernhau prüfte am Mittwoch im Online-Banking ihre Kontoumsätze. Dabei stellte sie unberechtigte Abbuchungen fest. Nach ersten Erkenntnissen sind diese auf einen Anruf zurückzuführen, den sie von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter erhielt. Im Glauben, das Online-Banking-Verfahren hätte sich geändert, folgte sie einem Internetlink und gab ihre Kontodaten ein, Schaden: etwa 7500 Euro.

Mit einem Gewinnversprechen versuchten Betrüger an das Vermögen von Senioren aus Pockau-Lengefeld und Niederdorf zu gelangen. Einer Frau wurde suggeriert, sie würde einen Gewinn von 49.800 Euro erhalten. Zuvor müsse sie Gebühren von 1500 Euro zahlen. Sie sollte Gutscheinkarten erwerben, um dann den Gewinn überreicht zu bekommen. Dem kam sie nicht nach. Einem Niederdorfer wurde ein Gewinn von 39.000 Euro versprochen – ohne eine Zahlung von Gebühren. Er erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. (bz)