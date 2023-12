Blaufichte ist im Zöblitzer Revier nach wie vor beliebtester Weihnachtsbaum

Etwa 25.000 Weihnachtsbäume werden jährlich im sächsischen Staatswald von der Bevölkerung selbst geschlagen. Am Samstag fielen im Zöblitzer Sachsenforst-Revier Blaufichten, Korea- und Nordmanntannen.

Schon seit 1993 lädt Förster Timo Kermer jährlich kurz vor Weihnachten Interessierte ein, sich in seinem Revier ihren Weihnachtsbaum selbst zu fällen. Am Samstag kamen dazu etliche Menschen in ein kleines Waldstück an der Straße zwischen Zöblitz und Sorgau, um dort nach einem Weihnachtsbaum Ausschau zu halten.