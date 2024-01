Bündnis Sahra Wagenknecht: Zwei Erzgebirger fahren zum ersten Parteitag nach Berlin

In die neue Partei sind bislang nur 450 Mitglieder aufgenommen worden. Interessenten gibt es wesentlich mehr, auch im Erzgebirge. Für sie ist ein anderer Termin wichtig.

Im einstigen Großraumkino Kosmos in Berlin findet am Samstag der erste Parteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht (BSW) statt. Der neuen Partei, die am 8. Januar gegründet wurde, gehören aktuell 450 Mitglieder an. Darunter sind auch zwei aus dem Erzgebirgskreis. Einer von ihnen ist Gerd Glöckner.