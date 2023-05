Circus Karl Buch gastiert in Marienberg

Vom 8. bis 11. Juni soll auf dem Platz an der Lautaer Hauptstraße 9, gegenüber dem Pferdegöpel, in Marienberg ein Zirkusprogramm mit Artisten, Clowns und Haustieren geboten werden. Präsentiert wird es vom Circus Karl Buch in einem Zelt mit rund 500 Sitzplätzen. Laut Ankündigung sind die Vorstellungen täglich 16 Uhr, am Sonntag 11 Uhr. Am...