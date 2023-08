Dampflok sorgt in Marienberg für Feuerwehreinsatz

Sirenengeheul kurz nach dem Mittag in Marienberg: Unter dem Stichwort „Rauchentwicklung“ wurde die Feuerwehr der Stadt am Donnerstag von der Rettungsleitstelle Chemnitz alarmiert. Ziel war ein an der Reitzenhainer Straße ansässiges Recyclingunternehmen. Ein Anrufer hatte aufsteigenden schwarzen Rauch gemeldet. Der befürchtete Brand...