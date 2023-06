Diebstahl aus Discounter in Marienberg: Ein Beteiligter in Haft

Nach einem Diebstahl aus einem Discounter in Marienberg hat die Polizei gegen zwei Männer (23 und 33 Jahre alt) sowie eine Frau (23) Ermittlungen wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Sie stehen im Verdacht, den Diebstahl am Samstagmorgen in dem Markt an der Johann-Ehrenfried-Wagner-Straße begangen zu haben. Eine Frau hatte dort Waren gestohlen und...