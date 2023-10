Dörnthal und Cranzahl: Bundespolizei sucht Zeugen nach Schleusungen

Insgesamt wurden 22 Personen nach Bürgerhinweisen aufgegriffen.

Insgesamt 22 eingeschleuste Personen sind am Mittwoch in Dörnthal und Cranzahl aufgegriffen worden - beide Male nach Bürgerhinweisen. Gegen 5.30 Uhr wurden an der ehemaligen Q1-Tankstelle in Cranzahl 15 türkische Staatsangehörige vermutlich aus einem grauen Transporter abgesetzt. Sie wurden zur Bundespolizeiinspektion Chemnitz gebracht. Gegen...