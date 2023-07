Dürre im Erzgebirgskreis begünstigt Giftpflanze, die Pferde töten kann

Was Landwirte und Kleingärtner am Pflanzenwachstum bemerken, belegt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) mit Messungen und Modellrechnungen. Die Böden in Sachsen sind ausgetrocknet. Besonders betroffen ist der Erzgebirgskreis. Die obere Bodenschicht in bis zu 25 Zentimeter Tiefe ist momentan nirgendwo in Sachsen großflächig so...