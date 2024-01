Landwirte warten auf Signal aus Berlin: Droht im Erzgebirge eine zweite Welle des Bauernprotests?

„Land schafft Verbindung“ hat noch keinen Plan, wie es weitergeht, falls die Bundesregierung nicht auf die „Resolution des Mittelstandes“ reagiert. Einfach zur Tagesordnung überzugehen, ist für Vereinsmitglied Dominik Fritzsch jedoch keine Option.

Wenn Bundestag und Bundesrat in dieser Woche den Entwurf des aktuellen Bundeshaushalts durchwinken, dann könnten die Bauernproteste bald in eine neue Phase gehen. Die Ablehnung des Haushalts ist der erste von zwölf Punkten eines Forderungskatalogs von „Land schafft Verbindung“ (LSV). Der Verein hat in den zurückliegenden Wochen zahlreiche...