Eine Woche zwischen erstem Ton und Konzert: 180 Grundschüler aus dem Erzgebirge singen Bach

Honorar-Professorin an Tübinger Hochschule für Kirchenmusik will mit nicht alltäglichem Projekt Kinder an die klassische Musik heranführen und Gemeinschaft fördern. Und wie finden das die Kinder?

Der Geräuschpegel in der Stadthalle Marienberg steigt. Etwa 90 Mädchen und Jungen aus den Grundschulen Zöblitz und Marienberg sind eben angekommen. Sie ziehen ihre Jacken aus, und legen sie auf die links und rechts an der Wand stehenden Stühle. Schnell noch ein Biss ins Pausenbrot und schon nehmen die Schülerinnen und Schüler im Halbkreis...