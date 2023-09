Kinderstimmen sorgen für Gänsehautmomente in Marienberg

Nach einer Woche intensiven Übens haben 180 Grundschüler in der Marienberger Kirche St. Marien 800 Besuchern ein fulminantes Musikerlebnis beschert.

Applaus ist Nahrung für die Künstlerseele. Und Applaus gab es am Sonntagnachmittag in der Marienberger Kirche St. Marien reichlich. Etwa 800 Besucher waren in das Gotteshaus gekommen, um ein Konzert von rund 180 Grundschülern aus Marienberg und Zöblitz zu erleben. Unter dem Motto „Sing Bach“ fand dieses im Rahmen der Silbermanntage statt....