Erzgebirge: Zwischen Falkenbach und der B 95 werden Bäume gefällt

Die S 224 ist am 12. Februar zwischen Falkenbach und der B 95 von 7 bis 17 Uhr gesperrt.

Die Staatsstraße 222 zwischen Falkenbach und der Bundesstraße 95 (Mönchsbadknoten) ist am 12. Februar in der Zeit zwischen 7 und 17 gesperrt. Grund hierfür sind Baumfällarbeiten im Abschnitt zwischen dem Abzweig nach Neundorf und dem Abzweig zum Sauberg in Ehrenfriedersdorf. Das teilt Benjamin Kaden mit, Leiter des Sachgebietes Verkehrs- und...