Es wird laut am Katzenstein: „Rock auf dem Berg“ in Pobershau erlebt 26. Auflage

Es ist soweit. Am Freitag und Samstag wird es am Katzenstein in Pobershau wieder laut. Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr steht die 26. Auflage des Festivals „Rock auf dem Berg“ auf dem Programm. Dazu erwartet der gleichnamige Verein, der Organisator des Spektakels ist, rund 1000 Besucher pro Veranstaltungstag.