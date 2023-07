Rock auf dem Berg, Hot Summer Beats, Techno im Wald: Wo Musikfans am Wochenende im Erzgebirge feierten

Heiße Klänge an heißen Tagen, und das an mehreren Orten: Am Wochenende wurde in der Region einiges geboten. „Freie Presse“ machte Abstecher zu Veranstaltungen in Pobershau, Grünhain und Zwönitz.

Eine kurzfristige Absage hat die Macher und die Besucher des 26. Festivals „Rock auf dem Berg" am Katzenstein bei Pobershau nicht aus der Fassung gebracht. Zehn Bands aus drei Nationen – Deutschland, Tschechien und Ungarn – waren ja dabei und sorgten für Power.