Feuer in Seiffener Holzkunstfirma

Drei Feuerwehren werden am Mittwochvormittag zu einem Brand in die Seiffener Firma Christian Ulbricht GmbH & Co KG alarmiert. Die Ursache dafür ist schnell ausgemacht.

Bei der Holzkunstfirma Christian Ulbricht GmbH & Co KG in Seiffen hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr zum Unternehmenssitz an die Oberheidelberger Straße alarmiert. Dort hatte sich im Spänebunker ein Feuer entwickelt. Bei der Holzkunstfirma Christian Ulbricht GmbH & Co KG in Seiffen hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr zum Unternehmenssitz an die Oberheidelberger Straße alarmiert. Dort hatte sich im Spänebunker ein Feuer entwickelt.