Firmeneinbrüche in Reitzenhain

Die Polizei prüft zudem, ob ein Zusammenhang mit einem versuchten Wohnungseinbruch in Kühnhaide besteht.

Der Polizei sind am Donnerstagmorgen Einbrüche in Firmen in Reitzenhain gemeldet worden. Im Forststeig hatten Einbrecher die Tür zu einem Firmengebäude aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro beziffert. Auch in...