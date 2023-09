Forstbezirk Marienberg schult Waldbesitzer

Fragen wie Anpassung an den Klimawandel stehen im Mittelpunkt.

Der Forstbezirk Marienberg schult in Zusammenarbeit mit der Forst-betriebsgemeinschaft „Waldgemeinschaft Pfaffroda“ am Sonnabend private Waldbesitzer und interessierte Bürger. Dabei stehen Fragen im Mittelpunkt wie die Anpassung der erzgebirgischen Wälder an den Klimawandel, die Bewältigung des anhaltenden Borkenkäferbefalls...