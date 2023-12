Gartenlaube brennt in Olbernhau

Feuerwehr und Polizei sind am späten Montagabend zu einem Brand in eine Olbernhauer Kleingartenanlage ausgerückt.

Zu einer brennenden Gartenlaube sind die Feuerwehren Olbernhau und Oberneuschönberg am späten Montagabend kurz nach 23 Uhr alarmiert worden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stand in einer Gartenanlage an der Straße Auf der Bleiche ein etwa 25 Quadratmeter großes Gartenhaus im Vollbrand. Wie Einsatzleiter Steffen Kliem von der Olbernhauer...