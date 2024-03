Geparktes Fahrzeug in Zöblitz beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls vom 29. Februar.

Zöblitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 29. Februar in Zöblitz ereignet hat. Passiert war folgendes: Die Fahrerin eines weißen Citroën Berlingo stellte an diesem Tag ihr Fahrzeug gegen 11.30 Uhr in einer Parklücke in Höhe der Bahnhofstraße 3A in dem Marienberger Ortsteil ordnungsgemäß ab. Gegen 14 Uhr kehrte sie zu ihrem Pkw zurück und stellte hierbei fest, dass der linke Außenspiegel sowie die Fahrer- und die Schiebetür beschädigt worden sind. Beim Verursacher handelt es sich nach der Spurenlage um ein blaues Fahrzeug, das in Richtung Ansprung unterwegs war. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Polizeirevier Marienberg mitzuteilen. Das ist unter Telefon 03735 6060 erreichbar. (bz)