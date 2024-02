Größter Faschingsumzug des Erzgebirges: Mieses Wetter – tolle Stimmung

Mehrere hundert Besucher säumten am Sonntag die engen Gassen im Marienberger Ortsteil Satzung. Das Warten bei leichtem Regen sollte sich lohnen.

Fasching am Erzgebirgskamm ist etwas ganz Besonderes. Vom rauen Klima in dieser Höhenlage und gelegentlichen Wetterkapriolen lassen sich die Jecken in Satzung längst nicht mehr beeindrucken. Sonntagnachmittag war der Marienberger Ortsteil wieder Kristallisationspunkt für das Karnevalsvolk, das fantasiereich kostümiert und Süßigkeiten werfend...