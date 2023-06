Grüne wollen Mitfahrbänke im Erzgebirge: Können sie die Probleme des Nahverkehrs lösen?

„Hinsetzen, Einsteigen, Losfahren“ – Nein, dass ist dieses Mal kein Slogan eines Nahverkehrsbetriebes oder der Deutschen Bahn. So könnte auch eine Mitfahrbank beschrieben werden. In der Region, so scheint es, sind diese besonderen Sitzgelegenheiten noch gänzlich unbekannt. „Ich habe noch nie von solchen Bänken gehört“, sagt beispielsweise eine...