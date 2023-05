Heidersdorf: Schandfleck verwandelt sich in Eldorado für Biker

Dutzende Kinder und Jugendliche haben in Heidersdorf am Samstagnachmittag einen neu angelegten Geländeparcours für Fahrräder in Besitz genommen. Dafür waren Einwohner und Gemeindemitarbeiter in den vergangenen Wochen und Monaten auf einer rund 3000 Quadratmeter großen brach liegenden Fläche aktiv, auf der sich einst der Gasthof "Zur Mühle" befand....