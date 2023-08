Hilmersdorfer stellt in Pobershau seinen neuen Krimi vor

Der Hilmersdorfer Autor Karl-Heinz Binus ist am Sonnabend, 17 Uhr, zu Gast in der Böttcherfabrik in Pobershau. Er stellt dort seinen neuen Krimi „Erzgebirgsstürme“ vor. Und darum geht es laut Ankündigung: Ein erfolgreicher Unternehmer, der sich ehrenamtlich für den Bau von Windkraftanlagen eingesetzt hat, wird tot aufgefunden. Gerüchte...