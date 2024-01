In Marienberg erklingen Kantaten 4 bis 6 des Weihnachtsoratoriums

Das Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bachs zählt wohl zu den bekanntesten und eindrucksvollsten Werken der Musikgeschichte.

Seit Anfang 2023 hat der Marienberger Kirchenmusikdirektor Rudolf Winkler mit rund 50 Chorsängerinnen und -sängern aus Marienberg und umliegenden Ortschaften die Kantaten 4 bis 6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach einstudiert. Für das Konzert, das am Samstag, 17 Uhr, in der St. Marienkirche beginnt, fand am Montagabend die...