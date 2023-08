In Marienberger Baldauf-Villa erklingt neue Folkmusik

Das Trio Bube Dame König ist am Sonnabend, 20 Uhr, in der Baldauf-Villa in Marienberg innerhalb der Terrassenkonzert zu Gast. Anklänge aus irischem, skandinavischem und französischem Folk treffen dabei laut Ankündigung auf deutschsprachige Texte, die sich oft auf lokale Sagenstoffe und Legenden beziehen. „Ein großes Herz haben die drei...