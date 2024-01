Irische Musik erklingt in Marienberger Baldauf-Villa

Musiker des Festivals Dingle Folk-Fest sind am 11. Januar dort zu Gast.

Musiker des irischen Festivals Dingle Folk-Fest sind am 11. Januar, 20 Uhr, zu Gast in der Baldauf-Villa in Marienberg. „Teresa Horgan (Gesang & Flute), Michael Coult (Gesang & Whistles/Flute), Ėilís Kennedy (Gesang) und Matt Griffin (Gitarre) werden ihr Publikum mit ihren reichen Harmonien und wunderschönen Stimmen verzaubern und...