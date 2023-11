Junge Talente haben sich getraut

Am Vorausscheid des Wettbewerbes „Trau Dich!“ haben sich im Genre Musik und Rezitation rund 40 junge Talente beteiligt.

Rund 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 7 und 20 Jahren aus dem Erzgebirgskreis sowie Mittelsachsen haben sich am Samstag am Vorausscheid des Kinder- und Jugendtalentewettbewerbs „Trau Dich!“ im Genre Musik und Rezitation in der Marienberger Baldauf Villa beteiligt. Dort stellten sie sich einer aus drei Personen...