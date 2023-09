Junge Talente treffen sich in Marienberger Baldauf-Villa

Der Wettbewerb „Trau Dich!“ wird in den Genres Musik und Rezitation ausgetragen.

Der Kinder- und Jugendtalentewettbewerb „Trau Dich!“ des Erzgebirgskreises in den Genres Musik und Rezitation findet am 11. und 12. November in der Baldauf-Villa in Marienberg statt. Egal, ob die jungen Leute Musikschüler oder Autodidakt sind, ob sie singen, ein Instrument beherrschen oder rezitieren können: Mitmachen kann jeder, allein oder...