Kaffee-Kurt lädt Sachsens bekanntesten Tierpfleger Jörg Gräser offiziell zum Kaffee ein

Jörg Gräser hatte am Samstagabend am Rande der Mettenschicht des Bergbauvereins Olbernhau verraten, dass ihm das Erzgebirge ans Herz gewachsen ist und er gern im Schwarzwassertal wandern geht. Zu Kaffee-Kurt habe er es in den vergangenen Jahren nicht geschafft. Er könne sich aber vorstellen, das nachzuholen, so Jörg Gräser gegenüber "Freie Presse".

Kaffee-Kurt kennt Jörg Gräser aus dem Fernsehen

Steffen Konkol kennt den Tierpfleger aus dem Fernsehen. Dort ist Jörg Gräser zwar nicht mehr zu sehen, doch inzwischen macht er unter anderem mit seinem Youtube-Kanal von sich reden. Auf ihm veröffentlicht Gräser regelmäßig Videos. Tausende sehen dem 55-Jährigen dabei zu, wie er beispielsweise aus Honigmelonen, Äpfeln, Birnen und Möhren sowie jeder Menge Liebe zum Detail putzige Tiere bastelt. "Jörg Gräser hat mit Lebensmitteln zu tun, ich ebenfalls. Das passt schon", sagt Kaffee-Kurt mit einem Lachen. Beide könnten also bei Kaffee und Kuchen etwas fachsimpeln, so Konkol.

Im idyllischen Schwarzwassertal können sich beide zwar nicht treffen. Dafür aber in Niederschmiedeberg. Dort hat Kaffee-Kurt sein neues Domizil. Seinen bisherigen Kult-Imbiss am beliebten Wanderweg hatte er schließen müssen. Denn der Landkreis hatte Ende vergangenen Jahres den Betrieb im Schwarzwassertal unter anderem wegen eines fehlenden Wasseranschlusses untersagt.

Kaffee-Kurt will sich etwas Besonderes einfallen lassen

Seit Mitte des Jahres schenkt Steffen Konkol nun am neuen Standort Kaffee aus und das mit großem Erfolg. So kamen am Samstag wieder zahlreiche Gäste zu ihm, als am Preßnitztalmuseum das Pyramidenanschieben stattfand. Viele nahmen längere Wege auf sich, um den Kult-Erzgebirger zu erleben.

Für Steffen Konkol ist damit die Saison zu Ende gegangen. Am 23. März will er wieder loslegen: dann mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kaffee-Spezialitäten und mit selbst gemachtem Kuchen sowie Keksen und Speckfettbemmen. Für Jörg Gräser will sich Kaffee-Kurt etwas Besonderes einfallen lassen. "Ich habe da schon eine Idee." Diese habe mit kleinen Tiermotiven zu tun. (geom)