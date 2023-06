Kameraden messen Kräfte beim Sommerfest in Deutscheinsiedel

Zum diesjährigen Sommerfest hat am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Deutscheinsiedel eingeladen. Bevor am Samstagabend im Festzelt Livemusik zum Tanzen erklang, bildete am Samstagnachmittag ein Vereinswettkampf den Auftakt des Festes. Je eine Mannschaft der Feuerwehren Deutschneudorf und Neuhausen sowie zwei aus Seiffen maßen ihre Kräfte unter...