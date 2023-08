Karl-Heinz Binus schreibt Erzgebirgskrimi über Windkraft: „Das ist sehr nah dran an unserer Realität“

Der langjährige Präsident des Sächsischen Rechnungshofs Karl-Heinz Binus erzählt im Interview, was er als Schriftsteller erreichen will und wie viel Authentisches in seinem neuen Roman „Erzgebirgsstürme“ steckt.

In der DDR war er Bürgermeister in Marienberg mit Ost-CDU-Parteibuch, später Landtagsabgeordneter und Präsident des Sächsischen Rechnungshofs. Heute schreibt Karl-Heinz Binus Regionalkrimis. Nach dem Debüt „Erzgebirgshass" ist jetzt sein zweiter Roman „Erzgebirgsstürme" erschienen: Ein Unternehmer, der für den Bau von...