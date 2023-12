Kirche statt Schulhaus: Seiffener Grundschüler führen Krippenspiel auf

Am Freitagvormittag haben Seiffener Grundschüler vor über 300 Besuchern in der Bergkirche des Ortes ein Krippenspiel aufgeführt.

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien haben rund 40 Kinder, die die Seiffener Grundschule besuchen, in der Bergkirche des Spielzeugdorfes ein Krippenspiel aufgeführt. Die Mitwirkenden gehören dem Schulchor oder der Tanzgruppe an bzw. besuchen den Religionsunterricht. Verfolgt wurde das etwa einstündige Programm, bei dem auch...