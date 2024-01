Kontrolle in Reitzenhain: 35-Jähriger muss ins Gefängnis

Ein Mann ist am Montagabend von Beamten der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert worden. Von Reitzenhain aus ging es für ihn in eine JVA.

Reitzenhain.

Ein 35-Jähriger ist nach einer Kontrolle in Reitzenhain am Montagabend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht worden. Laut der Bundespolizeiinspektion Chemnitz lagen gegen ihn zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vor.