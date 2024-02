Kontrollen in Reitzenhain enden für zwei Männer im Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Wochenende an der Grenze in Reitzenhain insgesamt sechs Haftbefehle vollstreckt.

Reitzenhain. Bundespolizisten haben am Wochenende am Grenzübergang Reitzenhain sechs Haftbefehle vollstreckt. Für zwei Männer endete die Kontrolle in einer Justizvollzugsanstalt (JVA).

Gegen einen 28-jährigen Tschechen lag eine Ausschreibung vor. Wegen Trunkenheit im Verkehr war er zu einer Geldstrafe von 3397 Euro verurteilt worden. Da er diese nicht zahlen konnte, muss er seine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen absitzen.

Ebenfalls in eine JVA eingeliefert wurde ein 48-jähriger Slowake. Dort muss er 15 Tage absitzen, da er seine Geldstrafe in Höhe von 531 Euro nicht aufbringen konnte. Zu dieser war er wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt worden.

Vier Personen konnten nach Zahlung ihrer Strafen weiterreisen. Wegen Trunkenheit im Verkehr war ein 46-jähriger Tscheche zu einer Strafe von 1018,45 Euro verurteilt worden. Gegen eine 31-jährige Bulgarin lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vor. Sie war wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 1265,50 Euro verurteilt worden. Ein 46-jähriger Moldauer war vom Amtsgericht Hof wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu einer Geldstrafe von 157,50 Euro verurteilt worden. Wegen eines offenen Bußgeldes war ein 44-jähriger Pole ausgeschrieben. Er hatte noch eine offene Geldstrafe von 107 Euro zu zahlen. (bz)