Kupferstangen, Akkulader, Gartengeräte: Diebe stehlen im Erzgebirge aus Firmen und Schuppen

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahls und prüft Zusammenhänge zwischen den Taten. Zudem werden Zeugen gesucht.

Der Polizei ermittelt derzeit zu Firmen- und Schuppeneinbrüchen in Marienberg, Ortsteil Gebirge und bittet um Zeugenhinweise. Was ist geschehen? Laut den Ermittlern sind am vorvergangenen Wochenende Diebe in der Hauptstraße, nahe der Straße des Kindes, in ein Firmengelände eingestiegen. Sie hebelten das Fenster zu einer Lagerhalle auf und...