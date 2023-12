Laubenbrand in Olbernhau: Bringt Wildkamera Polizei auf die Spur eines 44-Jährigen?

Nach dem Feuer am späten Montagabend in einer Kleingartenanlage wird nun offiziell wegen Brandstiftung ermittelt.

Die am späten Montagabend in Olbernhau vollständig niedergebrannte Gartenlaube ist offenbar das Werk eines Brandstifters gewesen. Zu diesem Ergebnis ist die Polizei in Auswertung der Erkenntnisse gekommen, die ein Brandursachenermittler vor Ort gewonnen hat. Zudem gibt es bereits einen Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich laut Polizei um...